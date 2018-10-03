Под Киевом скоростной поезд сбил женщину на скутере

В среду, 3 сентября, возле железнодорожной станции Мироновка под Киевом скоростной поезд сбил насмерть женщину на скутере.
Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области.
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Как рассказали в ведомстве, по предварительным данным, 61-летняя погибшая пыталась переехать пути по пешеходному переходу на красный свет.
При этом отмечается, что машинист поезда Киев-Запорожье пытался избежать трагедии, подавая звуковые сигналы, однако женщина на них не реагировала.
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