Под Киевом скоростной поезд сбил женщину на скутере

На звуковые сигналы женщина не реагировала

В среду, 3 сентября, возле железнодорожной станции Мироновка под Киевом скоростной поезд сбил насмерть женщину на скутере.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области.

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Как рассказали в ведомстве, по предварительным данным, 61-летняя погибшая пыталась переехать пути по пешеходному переходу на красный свет.

При этом отмечается, что машинист поезда Киев-Запорожье пытался избежать трагедии, подавая звуковые сигналы, однако женщина на них не реагировала.