Под Киевом СБУ задержала замглавы Оленевского сельсовета в Крыму, участвовавшего в аннексии

В Киевской области задержали бывшего заместителя председателя Оленевского сельского совета АР Крым, который помогал оккупантам в проведении незаконных референдумов и участвовал в "выборах" в 2014 году.

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что экс-чиновник после неудачной политической и бизнес карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины. Мужчина "осел" в Киевской области, где пытался вести собственный бизнес.

У него провели обыски, в ходе которых были найдены расписки о получении денег для организации и обеспечения так называемого референдума "о статусе Крыма", другие документы о незаконных решениях, ноутбук и флешку с документами, подтверждающими сотрудничество задержанного с оккупационными властями.

"Коллаборационист также хранил партийный билет партии "Русское единство"", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сотрудники СБУ пресекли деятельность в Николаевской области агентурной сети, созданной представителями Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.