Российский оккупант потерял под Киевом документы и боеприпасы, в том числе неконвенционные — фото 12 апреля, 14:46 Оккупант потерял свои документы (Фото:dpsu.gov.ua)

В Киевской области оперативники Житомирского пограничного отряда обнаружили доказательства военных преступлений РФ и персональные данные одного из российских оккупантов.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в среду, 12 апреля.

В ведомстве рассказали, что при осмотре территории приграничного района Киевской области, где весной 2022 года дислоцировались российские захватчики, был обнаружен разгрузочный жилет с документами и жетоном с личным номером военнослужащего страны-агрессора.

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Также обнаружили три гранаты и почти 650 патронов калибра 7,62 мм.

«Среди обнаруженных боеприпасов находилась ручная аэрозольная граната К-51, которая запрещена как средство ведения войны Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом», — говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

В настоящее время боеприпасы изъяты. Территория, где обнаружена находка, подвергается тщательному обследованию.

По факту выявления боеприпасов и выявления признаков уголовного правонарушения по ст. 438 УК Нарушение законов и обычаев войны направлено сообщение в Нацполицию.

Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.