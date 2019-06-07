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Под Киевом ребенок выпал с 8-го этажа на глазах у отца

Сегодня, 23:07
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Под Киевом ребенок выпал с 8-го этажа на глазах у отца - фото

полиция

Ребенок умер до приезда медиков

В пятницу, 7 июня, в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом в результате падения из окна 8-го этажа жилого дома погиб 2-летний ребенок.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Следователи установили, что отец с сыном поднялись на 9-й этаж на лифте и по лестнице пошли вниз.

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«На 8-м этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок через незапертое окно наклонился и упал на землю», - говорится в сообщении.

Ребенок умер до приезда медиков.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Теги:   Киевская область Полиция

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