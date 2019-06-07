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Под Киевом 2-летний ребенок провалился в канализационный люк

Сегодня, 11:18
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Под Киевом 2-летний ребенок провалился в канализационный люк - фото

Нацполиция

Инцидент произошел во дворе одного из жилкомплексов

В пятницу, 7 июня, в Василькове Киевской области 2-летний мальчик провалился в канализационный люк.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, инцидент произошел на территории одного из местных жилых комплексов.

Фото: Нацполиция

«Мать с маленьким мальчиком шли по улице. Женщина вела сына за руку и, когда мальчик наступил на люк, не удержала, и ребенок провалился», — говорится в сообщении.

В результате происшествия ребенок был доставлен в больницу для обследования.

Теги:   Канализация Дети Киевская область

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