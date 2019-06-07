Под Киевом 2-летний ребенок провалился в канализационный люк
Сегодня, 11:18
В пятницу, 7 июня, в Василькове Киевской области 2-летний мальчик провалился в канализационный люк.
Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, инцидент произошел на территории одного из местных жилых комплексов.
Фото: Нацполиция
«Мать с маленьким мальчиком шли по улице. Женщина вела сына за руку и, когда мальчик наступил на люк, не удержала, и ребенок провалился», — говорится в сообщении.
В результате происшествия ребенок был доставлен в больницу для обследования.