Под Киевом 2-летний ребенок провалился в канализационный люк Сегодня, 11:18 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Инцидент произошел во дворе одного из жилкомплексов Нацполиция

В пятницу, 7 июня, в Василькове Киевской области 2-летний мальчик провалился в канализационный люк.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, инцидент произошел на территории одного из местных жилых комплексов.

Фото: Нацполиция

«Мать с маленьким мальчиком шли по улице. Женщина вела сына за руку и, когда мальчик наступил на люк, не удержала, и ребенок провалился», — говорится в сообщении.

В результате происшествия ребенок был доставлен в больницу для обследования.