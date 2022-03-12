Устроили засаду. Украинские военные остановили колонну оккупантов в Киевской области — видео
ССО разгромили вражескую колонну под Киевом (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины/Facebook)
В Киевской области украинские военные остановили движение колонны российских оккупантов.
Соответствующее видео обнародовано на странице Сил специальных операций в Facebook.
«Россияне гнали в Киев около трех десятков танков и БМП, но наткнулись на засаду», — говорится в сообщении.
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