Устроили засаду. Украинские военные остановили колонну оккупантов в Киевской области — видео

12 марта, 15:34
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ССО разгромили вражескую колонну под Киевом (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины/Facebook)

ССО разгромили вражескую колонну под Киевом (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины/Facebook)

В Киевской области украинские военные остановили движение колонны российских оккупантов.

Соответствующее видео обнародовано на странице Сил специальных операций в Facebook.

«Россияне гнали в Киев около трех десятков танков и БМП, но наткнулись на засаду», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/363581068966052/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Силы спецопераций Киевская область Война России против Украины

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