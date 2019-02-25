Под Киевом произошло тройное ДТП с участием машины полиции - видео
В понедельник, 25
февраля, в Новых Петровцах Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля
Нацполиции и еще двух машин.
Об этом сообщили
в сообществе Киев Оперативный, опубликовав фото с места происшествия.
По словам
очевидцев, полицейский Mitsubishi, который ехал на большой скорости с включенными
проблесковыми маячками и звуковым сигналом, врезался в Seat, совершающий
поворот налево.
В свою очередь Seat в результате удара столкнулся с еще одним автомобилем, а полицейская машина вылетела на тротуар.
Информации о
возможных пострадавших во время аварии пока не поступало.