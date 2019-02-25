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Под Киевом произошло тройное ДТП с участием машины полиции - видео

Сегодня, 17:52
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Киев Оперативный

По словам очевидцев, полицейская машина ехала с включенными маячками и звуковым сигналом

В понедельник, 25 февраля, в Новых Петровцах Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля Нацполиции и еще двух машин.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав фото с места происшествия.

По словам очевидцев, полицейский Mitsubishi, который ехал на большой скорости с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, врезался в Seat, совершающий поворот налево.

В свою очередь Seat в результате удара столкнулся с еще одним автомобилем, а полицейская машина вылетела на тротуар.

Информации о возможных пострадавших во время аварии пока не поступало.

Теги:   Полиция ДТП Киевская область

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