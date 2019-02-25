Под Киевом произошло тройное ДТП с участием машины полиции - видео Сегодня, 17:52 536 Цей матеріал також доступний українською Киев Оперативный По словам очевидцев, полицейская машина ехала с включенными маячками и звуковым сигналом Киев Оперативный

В понедельник, 25 февраля, в Новых Петровцах Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля Нацполиции и еще двух машин.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав фото с места происшествия.

По словам очевидцев, полицейский Mitsubishi, который ехал на большой скорости с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, врезался в Seat, совершающий поворот налево.

В свою очередь Seat в результате удара столкнулся с еще одним автомобилем, а полицейская машина вылетела на тротуар.

Информации о возможных пострадавших во время аварии пока не поступало.