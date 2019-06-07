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Под Киевом произошло первое в стране смертельное ДТП с участием Tesla

Сегодня, 22:20
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Под Киевом произошло первое в стране смертельное ДТП с участием Tesla - фото

Информатор

Автомобиль восстановлению не подлежит

В пятницу, 7 июня, под Киевом в результате столкновения электрокара Tesla Model X и автомобиля дорожной службы погиб один человек.

Как сообщает Информатор, смертельное ДТП произошло на 77 километре трассы Киев-Житомир.

По имеющимся данным, кроссовер врезался в ГАЗ дорожной службы. В результате удара погибла женщина, которая сидела на переднем сидении Tesla. Водитель и второй пассажир электрокара не пострадали.

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По словам водителя Tesla, коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии. В момент столкновения автопилот был отключен.

Издание отмечает, что это первый случай в Украине, когда в аварии погиб пассажир Tesla.

Теги:   ДТП Киевская область Tesla

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