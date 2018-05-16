Под Киевом произошло масштабное ДТП, в сторону столицы образовалась пробка

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ДТП произошло на трассе в районе Гостомеля
Фото: ТСН

ДТП произошло на трассе в районе Гостомеля

В Гостомеле Киевской области произошла масштабная авария с участием четырех авто.

Как сообщает ТСН, по предварительным данным один из водителей выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение. В результате пострадали четыре машины, транспортные средства получили серьезные повреждения.

Причины ДТП устанавливает полиция.

Из-за ДТП по трассе на выезде со стороны Бучи, Ирпеня и Гостомеля движение затруднено, скорость движения не превышает 5 км/час.

По данным dtp.kiev.ua, в результате ДТП есть пострадавшие. В сторону Киева образовалась пробка.

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