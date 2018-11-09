09 ноября 2018, пятница

Под Киевом произошел пожар: горело дизельное топливо на АЗС

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Пожар начался в бочке для хранения дизельного топлива
Фото: Информатор

Пожар начался в бочке для хранения дизельного топлива

В ночь на пятницу, 9 ноября, в населенном пункте Белогородка Киевской области произошел пожар на автозаправочной станции.

Как передает Информатор, по предварительной информации, пожар начался в бочке для хранения дизельного топлива.

"После возгорания топливо начало вытекать на улицу и проезжую часть. Это связано с тем, что емкость была пластиковой и она расплавилась от температуры", - говорится в сообщении.

Пожарным оперативно удалось локализовать и ликвидировать горящее топливо. На время работы спасателей полицейские перекрывали проезжую часть.

Пострадавших в результате пожара нет.

Причину возгорания устанавливает следствие. 

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