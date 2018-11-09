Под Киевом произошел пожар: горело дизельное топливо на АЗС

В ночь на пятницу, 9 ноября, в населенном пункте Белогородка Киевской области произошел пожар на автозаправочной станции.
Как передает Информатор, по предварительной информации, пожар начался в бочке для хранения дизельного топлива.
"После возгорания топливо начало вытекать на улицу и проезжую часть. Это связано с тем, что емкость была пластиковой и она расплавилась от температуры", - говорится в сообщении.
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Пожарным оперативно удалось локализовать и ликвидировать горящее топливо. На время работы спасателей полицейские перекрывали проезжую часть.
Пострадавших в результате пожара нет.
Причину возгорания устанавливает следствие.
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