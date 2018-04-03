Под Киевом пожар на стоянке уничтожил пять автомобилей

В ночь на вторник, 4 апреля, на стоянке жилищного комплекса София под Киевом сгорели сразу пять автомобилей.

Фото с места происшествия опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua.

"Ночной автопожар под Киевом: ЖК София 5 автомобилей сгорело и мусорные баки на площади 15 м. кв.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для ликвидации пожара были привлечены 12 спасателей и три единицы техники.

При этом причины возгорания не известны.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева сгорел автомобиль.