Под Киевом погиб мужчина из-за взрыва гранаты, пострадал его брат — полиция

18 сентября, 16:53
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В 18:43 в полицию поступило сообщение о взрыве в Гнедине (Фото:Поліція Київської області/Facebook)

В 18:43 в полицию поступило сообщение о взрыве в Гнедине (Фото:Поліція Київської області/Facebook)

В Киевской области в понедельник, 18 сентября, из-за взрыва гранаты погиб 33-летний мужчина. Его 28-летний брат с осколочными ранениями конечностей и лица находится в больнице.

Об этом сообщил пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

В 18:43 в полицию поступило сообщение о взрыве в Гнедине.

«В результате детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лицо доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, причиной взрыва стал факт неосторожного обращения с боевым припасом, в результате чего произошла детонация.

На месте происшествия правоохранители обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДЗ.

Ранее в городе Вишневое Киевской области 7 сентября 47-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Полиция Киевская область Взрыв гранаты Война России против Украины

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