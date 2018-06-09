Под Киевом пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками, есть пострадавшие

О количестве пострадавших и степени травм не сообщается

Под Киевом на повороте на Ирпень в пассажирский автобус врезалась фура, после чего тот "влетел" в грузовик, есть пострадавшие.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице Facebook.

"При повороте на Ирпень в пассажирский автобус врезалась фура. От удара автобус "влетел" в грузовик. На месте работают врачи скорой помощи и патрульная полиция", - говорится в сообщении.

О количестве пострадавших и степени травм не сообщается.

В комментариях пользователи отмечают, что причиной аварии мог стать другой автобус, который создал аварийную ситуацию и покинул место ДТП.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в результате ДТП два человека погибли и пять пострадали.