Под Киевом пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками, есть пострадавшие

Под Киевом на повороте на Ирпень в пассажирский автобус врезалась фура, после чего тот "влетел" в грузовик, есть пострадавшие.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице Facebook.
"При повороте на Ирпень в пассажирский автобус врезалась фура. От удара автобус "влетел" в грузовик. На месте работают врачи скорой помощи и патрульная полиция", - говорится в сообщении.
О количестве пострадавших и степени травм не сообщается.
В комментариях пользователи отмечают, что причиной аварии мог стать другой автобус, который создал аварийную ситуацию и покинул место ДТП.
Ранее сообщалось, что в Запорожье в результате ДТП два человека погибли и пять пострадали.
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