«Сторонница диктатора». На въезде в Киев остановили монахиню УПЦ МП, у которой были российские рубли — фото 23 июня, 07:21 В мобильном телефоне монахини были номера российских операторов (Фото:dpsu.gov.ua)

На въезде в Киев правоохранители остановили для проверки лицо, оказавшееся насельницей лавры, у нее нашли российские рубли.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в четверг, 22 июня.

По данным ведомства, в мобильном телефоне монахини были номера российских операторов, а в полиэтиленовом пакете — «билеты банка россии».

Видео дня

Уроженка Днепропетровской области 1984 года рождения наличие у нее российских рублей объяснила тем, что это якобы «пожертвования граждан».

Также у женщины обнаружили немалую сумму наличных в долларах, евро и гривнах.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

«В конце концов, история контента в мобильном устройстве сторонницы российского диктатора побудила пограничников позаботиться о тщательной проверке личности», — сказано в сообщении.

Для дальнейшей проверки личность передали сотрудникам СБУ.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в Украине значительно возросло количество сторонников полного запрета УПЦ МП в стране — с 54 до 66%.