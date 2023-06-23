«Сторонница диктатора». На въезде в Киев остановили монахиню УПЦ МП, у которой были российские рубли — фото

23 июня, 07:21
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В мобильном телефоне монахини были номера российских операторов (Фото:dpsu.gov.ua)

В мобильном телефоне монахини были номера российских операторов (Фото:dpsu.gov.ua)

На въезде в Киев правоохранители остановили для проверки лицо, оказавшееся насельницей лавры, у нее нашли российские рубли.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в четверг, 22 июня.

По данным ведомства, в мобильном телефоне монахини были номера российских операторов, а в полиэтиленовом пакете — «билеты банка россии».

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Уроженка Днепропетровской области 1984 года рождения наличие у нее российских рублей объяснила тем, что это якобы «пожертвования граждан».

Также у женщины обнаружили немалую сумму наличных в долларах, евро и гривнах.

dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

«В конце концов, история контента в мобильном устройстве сторонницы российского диктатора побудила пограничников позаботиться о тщательной проверке личности», — сказано в сообщении.

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Для дальнейшей проверки личность передали сотрудникам СБУ.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в Украине значительно возросло количество сторонников полного запрета УПЦ МП в стране — с 54 до 66%.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины УПЦ МП Война России против Украины

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