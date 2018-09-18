18 сентября 2018, вторник

Под Киевом Opel врезался в перевернувшуюся поперек дороги фуру

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В результате ДТП никто серьезно не пострадал
Фото: Информатор

В результате ДТП никто серьезно не пострадал

Во вторник утром, 18 сентября, на Кольцевой дороге около аэропорта Борисполь произошло ДТП с участием автомобиля Opel и грузовика DAF.

Как сообщает Информатор, пытаясь объехать яму, водитель фуры не справился с управлением, в результате чего она перевернулась, заблокировав дорогу.

В это время со стороны Борисполя двигался Opel, который не успел вовремя остановиться и врезался в грузовик.

По словам пассажирки легковушки, из-за того, что было еще темно, ее муж не заметил фуру. Кроме того, на дороге были разлиты машинное масло и бензин, поэтому сразу затормозить не удалось, и машина столкнулась с препятствием.

Все участники ДТП отделались незначительными травмами. В результате происшествия на дороге образовалась пробка.

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