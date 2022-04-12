Убили ребенка, подростка и троих женщин. В Киевской области оккупанты расстреляли семью из БМП — полиция
Российские оккупанты расстреляли целую семью (Фото:Андрей Небитов/Facebook)
В Киевской области оккупанты расстреляли семью из БМП, убиты двухлетний ребенок, подросток и три женщины, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
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«Это очередное массовое убийство российскими военными мирных жителей зафиксировали на Гавронщине возле Макарова», — написал он.
По его словам, семья пыталась эвакуироваться из оккупированного села, когда агрессор открыл огонь по гражданскому автомобилю с белыми флагами и надписью «дети».
«Трагедия произошла в середине марта. На днях во время зачистки территории полиция Киевщины обнаружила расстрелянный автомобиль и тела погибших», — написал он.
Небитов заявил, что среди убитых — двухлетний мальчик, две женщины, бабушка и 14-летний подросток. Водитель с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу.
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