Убили ребенка, подростка и троих женщин. В Киевской области оккупанты расстреляли семью из БМП — полиция

12 апреля, 10:48
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Российские оккупанты расстреляли целую семью (Фото:Андрей Небитов/Facebook)

Российские оккупанты расстреляли целую семью (Фото:Андрей Небитов/Facebook)

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В Киевской области оккупанты расстреляли семью из БМП, убиты двухлетний ребенок, подросток и три женщины, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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«Это очередное массовое убийство российскими военными мирных жителей зафиксировали на Гавронщине возле Макарова», — написал он.

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По его словам, семья пыталась эвакуироваться из оккупированного села, когда агрессор открыл огонь по гражданскому автомобилю с белыми флагами и надписью «дети».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673658100630538&id=100039590617894

«Трагедия произошла в середине марта. На днях во время зачистки территории полиция Киевщины обнаружила расстрелянный автомобиль и тела погибших», — написал он.

Небитов заявил, что среди убитых — двухлетний мальчик, две женщины, бабушка и 14-летний подросток. Водитель с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Киевская область Война России против Украины

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