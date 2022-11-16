В Киевской области обнаружили обломки еще одной сбитой российской ракеты — видео 16 ноября, 16:16 Обломки сбитой российской ракеты (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В среду, 16 ноября, в Киевской области обнаружили обломки еще одной сбитой российской ракеты.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

«Обломки еще одной сбитой ракеты обнаружили полицейские Киевщины в лесной зоне», — написал он.

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По его словам, части воздушного оружия оккупантов нашли на севере области после массового ракетного удара, который нанес враг накануне.

Разрушений и пострадавших нет.

Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия вражеских ракетных обстрелов.

Украина 15 ноября подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По ее критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.