В лесу возле Межгорья обнаружили остатки российского Града — фото

13 апреля, 14:44
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Остатки российского Града (Фото:t.me/KyivCityOfficial)

Остатки российского Града (Фото:t.me/KyivCityOfficial)

На днях пиротехники КАРС обнаружили часть российского реактивного снаряда на территории Межигорского лесничества.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram в четверг, 13 апреля.

В ведомстве рассказали, что во время обследования территории Межигорского лесничества в Оболонском районе столицы пиротехники обнаружили остатки РСЗО Град, в частности, остатки небоевой части снаряда.

Видео дня

Спасатели подразделения пиротехнических работ КАРС третий день обследуют территорию Межигорского лесничества на наличие взрывоопасных предметов.

t.me/KyivCityOfficial
Фото: t.me/KyivCityOfficial
t.me/KyivCityOfficial
Фото: t.me/KyivCityOfficial

Перед этим обследовали территории вокруг озера Лесного в Дарницком районе и лесопаркового хозяйства Конча-Заспа в Голосеевском районе.

Городские власти напомнили о запрете посещения лесов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Снаряд Киевская область Война России против Украины

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