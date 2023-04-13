В лесу возле Межгорья обнаружили остатки российского Града — фото
Остатки российского Града (Фото:t.me/KyivCityOfficial)
На днях пиротехники КАРС обнаружили часть российского реактивного снаряда на территории Межигорского лесничества.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram в четверг, 13 апреля.
В ведомстве рассказали, что во время обследования территории Межигорского лесничества в Оболонском районе столицы пиротехники обнаружили остатки РСЗО Град, в частности, остатки небоевой части снаряда.
Спасатели подразделения пиротехнических работ КАРС третий день обследуют территорию Межигорского лесничества на наличие взрывоопасных предметов.
Перед этим обследовали территории вокруг озера Лесного в Дарницком районе и лесопаркового хозяйства Конча-Заспа в Голосеевском районе.
Городские власти напомнили о запрете посещения лесов.