Под Киевом раскопали британские истребители времен Второй мировой — фото 2 июля, 17:12 В лесу под Киевом нашли остатки британских истребителей Ураган (Фото:BBC)

В лесу под Киевом нашли останки восьми британских истребителей Hurricane (Ураган) времен Второй мировой.

Как пишет BBC, самолеты нашли археологи Национального музея авиации Украины во время раскопок в Киевской области.

Великобритания отправила их в Советский Союз в 1941-м после нападения Германии на СССР на фоне того как советские войска потеряли немало боевых самолетов. Ураганы были частью пакета союзнической военной поддержки СССР, которую оплачивали США по так называемой схеме ленд-лиза.

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Подобное законодательство использует сегодня правительство США для отправки военной помощи Украине для борьбы с российскими оккупантами.

«Этот самолет очень редко можно найти в Украине. Это очень важно для истории нашей авиации, потому что здесь раньше не находили самолетов по ленд-лизу», — говорит Алексей Штан, бывший пилот авиакомпании, который ведет раскопки.

Всего с 1941 по 1944 год в СССР было отправлено около 3000 Ураганов. Большинство из них были либо уничтожены в бою, либо позже разобраны на части.

Но некоторые из этих самолетов были намеренно разбиты и спрятаны после войны, чтобы Советскому Союзу не пришлось платить деньги США. Согласно законодательству о ленд-лизе, СССР был обязан оплатить любую переданную военную технику, которая осталась неповрежденной после окончания военных действий.



Вероятно, такая судьба постигла и восемь Ураганов, которые нашли спрятанными в лесу к югу от Киева. С них сняли приборы, радиостанции, пулеметы и весь полезный металлолом. Затем их перетащили тракторами с соседнего аэродрома, разбили и без церемоний сбросили в неглубокий овраг. Затем бульдозеры их засыпали землей.

Остатки самолетов обнаружили после того, как неподалеку была найдена неразорвавшаяся бомба времен войны. Остальной овраг проверили с помощью металлоискателей — там оказались самолеты.



Сейчас Национальный музей авиации Украины проводит тщательные раскопки этого места. Сотрудники музея стремятся идентифицировать как можно больше самолетов, чтобы их можно было снова собрать и выставить на показ.

Руководитель научной части музея Валерий Романенко говорит, что Ураганы сыграли важную роль в истории Украины.

«Ураганы являются символом британской помощи в годы Второй мировой войны, так же, как мы очень ценим британскую помощь сейчас. Великобритания сейчас является одним из крупнейших поставщиков военной техники в нашу страну», — отмечает он.