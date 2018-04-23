Под Киевом напали на журналистов во время съемки возле дома министра финансов

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Журналисты снимали дом Александра Данилюка
Фото: Кабмин

Журналисты снимали дом Александра Данилюка

В частном городке Царское село под Киевом напали на журналистов программы Гроші канала 1 + 1 при попытке снять дом министра финансов Александра Данилюка.

Как сообщает ТСН, журналистам запрещали снимать особняк на телефон, пытались отобрать видео и даже попытались душить и сбить внедорожником оператора программы.

Сотрудники издания подали заявление в полицию на основании статьи 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании журналистской деятельности.

Напомним, что 20 апреля фигуранты расследований напали на журналистов во время выполнения своих профессиональных обязанностей в Тернопольской области.

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