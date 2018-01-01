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В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик, есть погибший

Сегодня, 20:09
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Маршрутка "догнала" грузовик

Во вторник, 11 декабря, на Гостомельском шоссе Оболонского района Киева произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика.

Маршрутка с пассажирами  врезалась в заднюю часть фуры около КП в сторону Ирпеня.

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Полиция сообщила, что в результате ДТП четыре человека получили ранения различной степени тяжести, один из пострадавших от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

Теги:   Киевская область ДТП Киев

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