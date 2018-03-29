Под Киевом легковушка столкнулась с маршруткой, есть погибший и пострадавшие

В четверг, 29 марта, на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Daewoo Lanos и маршрутки с пассажирами.

Как передает ТСН, в результате лобового столкновения водитель легковушки погиб на месте.

"Авария произошла на полосе, по которой двигалась маршрутка. Как рассказали родственники на месте аварии - погибший был врачом, он после ночной смены ехал на день рождения внучки. Ему было 62 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в маршрутке находилось около 30 пассажиров, несколько из которых получили травмы.

"Его немного заносило на повороте, и после он пошел прямо на меня на приличной скорости, так и въехал лоб в лоб. Не пытался ни поворачивать, ни тормозить. У меня пассажиров 30 человек было. Забрала скорая одного мужчину, который сзади сидел и головой ударился, еще две женщины и парень небольшие травмы получили, их тоже забрали", - рассказал водитель микроавтобуса.

Ранее сообщалось, что на Гостомельском шоссе под Киевом произошло ДТП с участием двух легковушек и маршрутки.