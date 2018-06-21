21 июня 2018, четверг

Под Киевом из-за невнимательности водителя взорвалась автозаправка

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В результате инцидента никто не пострадал
Фото: ГСЧС

В результате инцидента никто не пострадал

Ночью в селе Мрия Киевской области произошел взрыв на автозаправочной станции БРСМ.

После взрыва на территории АЗС произошло возгорание, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, 00:40 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 1:00.

В результате инцидента никто не пострадал.

В то же время сообщество dtp.kiev.ua опубликовало видео взрыва на АЗС.

Водитель одного из автомобилей решил обслужить себя сам, вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить пистолет и начал движение в сторону выезда из АЗС, в результате чего колонка была сорвана с креплений, упала и началась утечка газа, что и привело к взрыву и пожару.

После инцидента водитель скрылся с места происшествия.

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