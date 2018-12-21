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Под Киевом из-за гололеда перевернулся автобус с 30 пассажирами, есть пострадавшие

Сегодня, 09:58
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В результате ДТП пострадали восемь человек

Фото: полиция

В пятницу утром, 21 декабря, на автодороге Киев-Обухов перевернулся автобус Mercedes-Benz с 30 пассажирами.

Как сообщили в управлении Нацполиции Киевской области, ДТП произошло в районе села Плюты.

По предварительным данным, в результате аварии в больницу с травмами были госпитализированы восемь человек.

Причиной происшествия стал гололед, из-за которого водитель автобуса не справился с управлением и допустил его опрокидывание.

Теги:   Автобус Киевская область ДТП

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