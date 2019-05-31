Под Киевом хулиганы забросали камнями скоростной поезд 31 мая, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця Укрзализныця

Вечером в четверг, 30 мая, в Киевской области неизвестные забросали камнями скоростной поезд № 716 Львов — Киев, в результате никто не пострадал.

В пресс-службе Укрзализныци сообщили, что инцидент произошел на перегоне Сорочий Брод - Мотовиловка под Киевом.

В результате действий хулиганов разбито лобовое стекло кабины машиниста и боковое - пассажирского вагона. Нанесенный ущерб оценили ориентировочно в $8000. При замене лобового стекла электропоезд не будет эксплуатироваться как минимум трое суток.

В Укрзализныце отметили, что во время нападения никто не пострадал.

«Скоростные поезда Укрзализныци курсируют со скоростями до 160 км/ч, поэтому противоправные действия посторонних лиц опасны для локомотивной бригады, ведь травмирование локомотивной бригады может привести к потере управления скоростным электропоездом. При повреждении боковых окон возможно также травмирование пассажиров», - говорится в сообщении.