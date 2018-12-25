Под Киевом грузовик врезался в маршрутку: шестеро пострадавших Сегодня, 17:30 600 Цей матеріал також доступний українською ТСН Одну пострадавшую забрала скорая

Шесть человек пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика в Киевской области.

Как сообщает ТСН, авария произошла во вторник, 25 декабря, на Бориспольской трассе в сторону Киева.

Грузовик врезался в маршрутку, когда та уезжала от остановки села Счастливое.

Кроме маршрутки повреждения получили несколько легковушек.

Все пассажиры живы, нескольким медицинскую помощь оказали на месте. Одну женщину зажало в маршрутке. Ее пришлось доставать с помощью спецсредств. Пострадавшую забрала скорая.

На трассе образовалась пробка.