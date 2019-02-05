Под Киевом фура врезалась в военный грузовик
Сегодня, 11:50
197
Во вторник, 5
февраля, на Житомирском шоссе под Киевом произошло ДТП с участием грузовиков Volvo
и Краз.
Как сообщает
Информатор, в нескольких сотнях метров от поста полиции в военный тягач сзади
врезалась фура, перевозившая строительный вагончик.
В результате
удара кабину Volvo смяло, а водитель был госпитализирован с травмой шеи.
Фото: Информатор
Фото: Информатор
При этом
отмечается, что мужчина перед столкновением успел вывернуть руль и уйти немного
влево, благодаря чему основной удар пришелся на пассажирскую часть.