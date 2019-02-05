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Под Киевом фура врезалась в военный грузовик

Сегодня, 11:50
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Информатор

Водитель Volvo в результате ДТП был госпитализирован

Во вторник, 5 февраля, на Житомирском шоссе под Киевом произошло ДТП с участием грузовиков Volvo и Краз.

Как сообщает Информатор, в нескольких сотнях метров от поста полиции в военный тягач сзади врезалась фура, перевозившая строительный вагончик.

В результате удара кабину Volvo смяло, а водитель был госпитализирован с травмой шеи.

Фото: Информатор
Фото: Информатор

При этом отмечается, что мужчина перед столкновением успел вывернуть руль и уйти немного влево, благодаря чему основной удар пришелся на пассажирскую часть.  

Теги:   ДТП Киев

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