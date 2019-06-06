Под Киевом два автомобиля столкнулись с грузовиком: погиб мужчина
В ночь на 6 июня на трассе Киев — Одесса недалеко от Белой Церкви произошло смертельное ДТП с участием ВАЗ 21 099, грузовика Renault и Hyundai i30.
Как сообщает Информатор, по предварительной информации, ВАЗ и Hyundai ехали в сторону Одессы, а Renault двигался во встречном направлении.
По словам водителя ВАЗ, Hyundai резко начало носить по дороге. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. После удара Renault продолжил движение и врезался в ВАЗ.
В результате ДТП погиб 76-летний водитель Renault. Другие водители и пассажиры не пострадали.