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Под Киевом два автомобиля столкнулись с грузовиком: погиб мужчина

Сегодня, 08:10
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Под Киевом два автомобиля столкнулись с грузовиком: погиб мужчина - фото

kiev.informator.ua

В результате ДТП погиб 76-летний мужчина

В ночь на 6 июня на трассе Киев — Одесса недалеко от Белой Церкви произошло смертельное ДТП с участием ВАЗ 21 099, грузовика Renault и Hyundai i30.

Как сообщает Информатор, по предварительной информации, ВАЗ и Hyundai ехали в сторону Одессы, а Renault двигался во встречном направлении.

По словам водителя ВАЗ, Hyundai резко начало носить по дороге. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. После удара Renault продолжил движение и врезался в ВАЗ.

В результате ДТП погиб 76-летний водитель Renault. Другие водители и пассажиры не пострадали.

Теги:   Киев ДТП

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