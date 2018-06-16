16 июня 2018, суббота

Под Киевом десятки человек перекрыли трассу из-за проблем со светом и водой

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Если на проблемы людей не отреагируют, они обещают перекрыть дорогу в час пик
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Если на проблемы людей не отреагируют, они обещают перекрыть дорогу в час пик

Жители одного из жилых комплексов Ирпеня перекрыли дорогу, пытаясь таким образом решить свой конфликт с застройщиком.

Об этом сообщает ТСН.

В помещениях людей - постоянные проблемы со светом и водой, ведь их дома подключены только к временной электрической подстанции, которая не выдерживает нагрузки. При этом платить за такие услуги они могут только наличными в отделе продаж жилого комплекса.

На все жалобы жители ЖК получают только отписки.

Представители застройщика протест проигнорировали, а их офис был закрыт, поэтому люди вышли на дорогу. Выходной выбрали потому, что акция была предупредительной. Однако если на их проблемы не отреагируют, обещают перекрыть дорогу в час пик.

Ранее владельцы приморских баз отдыха перекрыли трассу Одесса-Рени.

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