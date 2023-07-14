Под Киевом четырехлетняя девочка выпала из окна — Нацполиция

14 июля, 22:30
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Ребенок выпал из окна, опершись на москитную сетку (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

Ребенок выпал из окна, опершись на москитную сетку (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области в пятницу, 14 июля, четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки. Ребенок жив и был госпитализирован.

Об этом сообщает начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

Несчастный случай произошел приблизительно в 19:00. Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы, девочку срочно госпитализировали.

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«Как предварительно установили правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины, ребенок выпал, опершись на москитную сетку. Как объясняют свидетели, девочка упала не на асфальт, а на козырек цокольного этажа», — написал Небытов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Киевская область Многоэтажка Нацполиция Борщаговка

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