Под Киевом автомобиль вылетел в кювет и загорелся

В воскресенье, 25 ноября, в Киевской области в результате ДТП с участием двух автомобилей одна из машин загорелась.
Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, на Обуховской трассе в направлении районного центра произошло столкновение двух автомобилей, предположительно, из-за гололеда на дороге.
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В результате один из автомобилей через отбойник вылетел в кювет и загорелся. По предварительным данным, пострадавшие успели выбежать из автомобиля за секунды до взрыва.
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