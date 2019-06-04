Под Киевом автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с трехлетним ребенком
Во вторник, 4 июня, в Вышгороде водитель автомобиля Hyundai сбил 49-летнюю женщину, переходившую дорогу с двумя девочками в возрасте девяти и трех лет.
Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области.
В результате происшествия женщина и младшая из девочек были госпитализированы с черепно-мозговой травмой и закрытой травмой брюшной полости соответственно.
При этом отмечается, что пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу.
Виновником ДТП оказался 62-летний местный житель.