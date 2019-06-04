Под Киевом автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с трехлетним ребенком 4 июня, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Пострадавших женщину и девочку госпитализировали Нацполиция

Во вторник, 4 июня, в Вышгороде водитель автомобиля Hyundai сбил 49-летнюю женщину, переходившую дорогу с двумя девочками в возрасте девяти и трех лет.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области.

В результате происшествия женщина и младшая из девочек были госпитализированы с черепно-мозговой травмой и закрытой травмой брюшной полости соответственно.

При этом отмечается, что пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу.

Фото: Нацполиция

Виновником ДТП оказался 62-летний местный житель.