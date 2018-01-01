Под Киевом 20 срочников госпитализировали с подозрением на пищевое отравление Сегодня, 11:44 3 Цей матеріал також доступний українською Срочники находятся под наблюдением врачей Фото: Pixabay

В воинской части Василькова Киевской области 20 военнослужащих были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщили в военной прокуратуре Центрального региона, накануне 12 военнослужащих срочной службы обратились в медпункт с жалобами на боль в желудке, диарею, субфебрильную температуру.

Им была предоставлена первая медицинская помощь и установлен предварительный диагноз гастроэнтероколит.

По состоянию на 6 декабря под наблюдением врачей находятся 20 человек.

Профильные специалисты отобрали бактериальные смывы, пробы воды и пищи в воинской части, выдали предписание по поводу регистрации случаев острых кишечных инфекций, а также назначили дополнительные исследования.

Военная прокуратура начала служебное расследование по факту заболевания военнослужащих.