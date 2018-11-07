Под Херсоном похоронили активистку Екатерину Гандзюк

В среду, 7 ноября, на кладбище в поселке Геологов Херсонской области похоронили сотрудницу Херсонского городского совета, активистку Екатерину Гандзюк.
Как передает Херсон Daily, Гандзюк похоронили в секторе, который выделен для захоронений участников АТО.
Во время проводов в последний путь присутствующие на кладбище зажгли файеры.
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Перед этим во Дворце молодежи Херсона состоялась церемония прощания с Гандзюк.
В это же время около 50 человек устроили акцию под управлением полиции Херсонской области с требованием привлечь к ответственности заказчиков нападения.
Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.
31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активиста получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
С ожогами Гандзюк госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
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В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все, кроме Торбина (он - возможный организатор), признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.
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