Под Харьковом задержали угонщиков элитных авто

В Харьковской области задержали группировку из пяти человек, которые похищали элитные авто.

Как рассказали в Нацполиции, разработка группы длилась около полугода.

По данным следствия, в группировку входили пять человек от 30 до 41 года, двое из которых являются россиянами.

Во время следственных действий оперативники нашли гаражи, где угонщики прятали похищенные машины. Во время проведения санкционированных обысков изъяли похищенные MAZDA СХ5, Tоyota CAMRY и LEXUS.

Злоумышленники использовали устройства для принудительного открывания замков дверей машин, алгоритмические "кодграбберы" разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы.

В полиции считают, что фигуранты дела были знакомы с методами оперативно-розыскной деятельности и соблюдали конспирацию.

Они использовали альтернативные виды телефонной связи, в том числе Интернет-соединение, мобильные терминалы с клонированными IMEI, постоянно меняя абонентские номера.

Во время совершения преступлений и непосредственно после их совершения, а также для проведения наблюдения за пострадавшими, в качестве машины "сопровождения" злоумышленники использовали автомобили с номерами иностранной регистрации и отечественного производства.