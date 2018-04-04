Под Харьковом паводок затопил тренировочную базу Металлиста - фото

Тренировочная база Металлиста в Высоком под Харьковом

Из-за таяния снега вода резко затопила подвальные помещения учебно-тренировочной базы футбольного клуба Металлист, которая располагается в поселке Высокий под Харьковом.

Сотрудник уникальной базы харьковского клуба Анатолий Хамаев называет происходящее катастрофой, поскольку вода затопила подвальные помещения. Это грозит затоплением электрощитовой и выведением из строя тренажеров, работающих от электросети и других электроприборов.

Смотрите также

"Руководство "Металлиста 1925" и технический персонал клуба в срочном порядке привезли на УТБ насосы для откачки воды", - рассказал о предпринимаемых мерах Хамаев.

Он призвал фанатов клуба помочь в спасении базы. В комментариях пользователи предлагают насосы для откачки воды и личное участие.

Ранее НВ писало, что спасатели предупредили о подъем уровня воды в реках на 4-6 апреля в шести областях Украины.

Смотрите также