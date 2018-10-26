26 октября 2018, пятница

Под Харьковом горел цех по обработке металла, есть погибший

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Один сотрудник погиб, еще шесть пострадали
Фото: ГСЧС

Один сотрудник погиб, еще шесть пострадали

В Харьковской области в селе Хролы горел железобетонный цех по обработке металла, который принадлежит одному из частных предприятий.

По данным спасателей, огонь охватил около 1000 кв.м. утеплителя стен и крыши.

Во время пожара внутри здания находились работники цеха. Самостоятельно они не могли покинуть помещения, пути эвакуации были отрезаны огнем и дымом.

Спасатели обнаружили шесть сотрудников предприятия и вывели их на улицу. Все они получили отравление угарным газом и были доставлены в больницу. Четверо из них после осмотра отказались от госпитализации.

Еще один сотрудник погиб. Его нашли на месте пожара без признаков жизни.

Пожар удалось ликвидировать за 3,5 часа. Причина устанавливается.

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