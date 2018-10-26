Под Харьковом горел цех по обработке металла, есть погибший

В Харьковской области в селе Хролы горел железобетонный цех по обработке металла, который принадлежит одному из частных предприятий.
По данным спасателей, огонь охватил около 1000 кв.м. утеплителя стен и крыши.
Во время пожара внутри здания находились работники цеха. Самостоятельно они не могли покинуть помещения, пути эвакуации были отрезаны огнем и дымом.
Спасатели обнаружили шесть сотрудников предприятия и вывели их на улицу. Все они получили отравление угарным газом и были доставлены в больницу. Четверо из них после осмотра отказались от госпитализации.
Еще один сотрудник погиб. Его нашли на месте пожара без признаков жизни.
Пожар удалось ликвидировать за 3,5 часа. Причина устанавливается.
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