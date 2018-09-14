14 сентября 2018, пятница

Под Харьковом автомобиль врезался в остановку: одна женщина погибла

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Водитель въехал в остановку общественного транспорта
Фото: полиция

Водитель въехал в остановку общественного транспорта

В пятницу, 14 сентября, в поселке Васищево Харьковской области водитель Volkswagen въехал в остановку общественного транспорта, в результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Как сообщили в местной полиции, ДТП произошло около 15.45 на трассе Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка в Харьковском районе.

По предварительным данным, водитель, двигаясь со стороны Харькова, не справился с управлением, съехал с проезжей части, где сбил людей на остановке.

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В результате ДТП 42-летняя женщина погибла на месте, еще две женщины 53 и 49 лет пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются следователями, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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