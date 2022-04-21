Соцсети: 93-я ОМБр уничтожила под Изюмом штурмовик РФ — видео 21 апреля, 14:01 Цей матеріал також доступний українською Экипаж самолета катапультировался (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

В четверг, 21 апреля, в соцсетях сообщили об уничтожении в небе над Харьковской области военного самолета ВС РФ.

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Согласно предварительной информации, военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили под Изюмом российский штурмовик.

Видео дня

На обнародованном видео можно заметить падающий самолет и два парашюта катапультировавшегося экипажа.

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О судьбе пилотов сбитого штурмовика на данное время ничего не известно.

Информации по этому поводу от командования ВСУ пока не поступало.

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