Соцсети: 93-я ОМБр уничтожила под Изюмом штурмовик РФ — видео

21 апреля, 14:01
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Экипаж самолета катапультировался (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Экипаж самолета катапультировался (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

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В четверг, 21 апреля, в соцсетях сообщили об уничтожении в небе над Харьковской области военного самолета ВС РФ.

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Согласно предварительной информации, военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили под Изюмом российский штурмовик.

Видео дня

На обнародованном видео можно заметить падающий самолет и два парашюта катапультировавшегося экипажа.

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О судьбе пилотов сбитого штурмовика на данное время ничего не известно.

Информации по этому поводу от командования ВСУ пока не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Изюм Харьковская область Российские самолеты Война России против Украины Холодный Яр

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