Под Изюмом сбили суперсовременный Су-35 ВВС РФ, пилот взят в плен — видео

28 марта, 10:36
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Самолет был сбит украинской ПВО еще 24 марта (Фото:Коллаж НВ)

Самолет был сбит украинской ПВО еще 24 марта (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные уничтожили в Харьковской области многоцелевой истребитель Су-35 ВВС РФ.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, опубликовав видео с места крушения.

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По его словам, суперсовременный российский самолет был сбит силами ПВО еще 24 марта.

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При этом пилота истребителя удалось захватить в плен.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Российские военные Российские самолеты Истребитель Война России против Украины

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