Под Изюмом сбили суперсовременный Су-35 ВВС РФ, пилот взят в плен — видео 28 марта, 10:36 Цей матеріал також доступний українською Самолет был сбит украинской ПВО еще 24 марта (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные уничтожили в Харьковской области многоцелевой истребитель Су-35 ВВС РФ.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, опубликовав видео с места крушения.

Война России против Украины — последние новости



По его словам, суперсовременный российский самолет был сбит силами ПВО еще 24 марта.

Видео дня

При этом пилота истребителя удалось захватить в плен.

Слушайте подкаст на эту тему