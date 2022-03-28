Под Изюмом сбили суперсовременный Су-35 ВВС РФ, пилот взят в плен — видео
Самолет был сбит украинской ПВО еще 24 марта (Фото:Коллаж НВ)
Украинские военные уничтожили в Харьковской области многоцелевой истребитель Су-35 ВВС РФ.
Об этом рассказал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, опубликовав видео с места крушения.
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По его словам, суперсовременный российский самолет был сбит силами ПВО еще 24 марта.
При этом пилота истребителя удалось захватить в плен.