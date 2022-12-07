Под Херсоном погибли четверо полицейских, среди них — глава Нацполиции Черкасской области 7 декабря, 20:37 Украинские защитники выполняли стабилизационные мероприятия в освобожденной Херсонской области (Фото:Поліція Черкаської області/Facebook)

В освобожденной Херсонской области на российских минах подорвалась группа украинских правоохранителей. В результате погибли четверо полицейских, среди которых — глава Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко.

Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

В результате трагедии также погибли взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

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Клименко уточнил, что украинские защитники выполняли стабилизационные мероприятия в освобожденной Херсонской области. Еще четверо правоохранителей, по его данным, получили ранения, врачи борются за их жизнь.

«Михаил Куратченко лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области. Эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, всегда следовавший присяге. Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок — преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине», — почеркнул глава Нацполиции.

Он выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что правоохранители выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность освобожденной части Херсонской области.