В Херсонской области оккупанты расстреляли семерых людей и подорвали дом — Офис генпрокурора
Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты расстреляли семерых людей в селе Истинное в Херсонской области и взорвали дом с погибшими.
Война России против Украины — главные события 13 апреля
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, во вторник, 12 апреля в селе Правдино Белозерского района оккупанты расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину. После этого, намереваясь скрыть преступление, российские солдаты взорвали дом с телами расстрелянных людей.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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