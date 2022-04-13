В Херсонской области оккупанты расстреляли семерых людей и подорвали дом — Офис генпрокурора

13 апреля, 14:58
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Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Российские оккупанты расстреляли семерых людей в селе Истинное в Херсонской области и взорвали дом с погибшими.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, во вторник, 12 апреля в селе Правдино Белозерского района оккупанты расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину. После этого, намереваясь скрыть преступление, российские солдаты взорвали дом с телами расстрелянных людей.

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При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Херсонская область Война России против Украины

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