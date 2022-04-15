В Херсонской области оккупанты расстреляли мужчину, потому что он не пустил их пожить в свой дом — командование Юг 15 апреля, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Убитый оккупантами Игорь Тарасюк с женой (Фото:Оперативне командування «Південь"/Operational Command «South»)

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли местного жителя за отказ впустить их пожить в его дом.

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Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

По словам жены убитого, ее муж прогнал оккупантов, сказал, чтобы те убирались со своим «русским миром».

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«Мой покойный муж их прогнал, сказал, чтобы те убирались со своим „русским миром“. 11 марта, когда мы услышали выстрелы в селе, мы побежали в подвал. Я, мой сын, соседка и ее дочь забежали в подвал, мой муж подбегал к нему, ему не хватило нескольких минут, чтобы спастись», — сказала она.

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По словам женщины, все происходило очень быстро.

«Сначала выстрелы, потом крики, сухой хрип мужа и наступила тишина. Мы все затаили дыхание и притворились мертвыми, когда в подвал спустился орк, то доложил по рации „все чисто…“ и побежал к своим. После этого раздался громкий взрыв (это была граната брошенная орком), но и здесь нас боженька спас, граната взорвалась на лестнице», — сказала она.

Жительница заявила, что оккупанты не разрешали ей похоронить мужа.

«Только 14 апреля благодаря мольбам и односельчанам нам разрешили похоронить тело», — сказала она.

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