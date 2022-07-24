Под Харьковом во время сельхозработ подорвался тракторист 24 июля, 15:48 В Харьковской области в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете погиб 40-летний тракторист (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области)

На окраине Харькова в воскресенье, 24 июля, на неизвестном взрывоопасном предмете взорвался трактор. В результате взрыва 40-летний тракторист погиб.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о том, что в поле на окраине Харькова во время проведения сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывоопасном предмете взорвался трактор, поступило в службу спасения в 11:24.

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В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 г. р., погиб на месте, а транспортное средство загорелось.

К месту происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар на площади 20 кв. м.

Спасатели призывают аграриев быть внимательными и помнить об опасности.

«Часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за проведения активных боевых действий остается не обследованными на предмет наличия неразорванных боеприпасов», — отмечают в ГСЧС.

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