В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель — ОГА
В Харьковской области был сбит российский истребитель (Фото:vladizlav Znakomov/www.flickr.com)
Мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили российский истребитель, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
По его словам, после возгорания на низкой высоте истребитель упал со стороны РФ.
Синегубов заявил, что также утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата Орлан.
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