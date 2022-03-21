В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель — ОГА 21 марта, 16:04 Цей матеріал також доступний українською В Харьковской области был сбит российский истребитель (Фото:vladizlav Znakomov/www.flickr.com)

Мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили российский истребитель, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

По его словам, после возгорания на низкой высоте истребитель упал со стороны РФ.

Синегубов заявил, что также утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата Орлан.

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