В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель — ОГА

21 марта, 16:04
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В Харьковской области был сбит российский истребитель (Фото:vladizlav Znakomov/www.flickr.com)

В Харьковской области был сбит российский истребитель (Фото:vladizlav Znakomov/www.flickr.com)

Мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили российский истребитель, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

По его словам, после возгорания на низкой высоте истребитель упал со стороны РФ.

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Синегубов заявил, что также утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата Орлан.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьковская область Истребители Война России против Украины

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