Некоторых убили свои. Под Харьковом эксгумировали тела российских военных 20 мая, 13:26 Цей матеріал також доступний українською В селе Малая Рогань находят тела российских оккупантов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В селе Малая Рогань в пригороде Харькова украинские военные продолжают собирать тела убитых оккупантов.

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Как сообщает Суспільне, тела российских военных находят в лесополосах, на огородах и в выгребных ямах. Часть из них убили свои.

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Офицер Оперативной группировки войск Харьков Антон Иванников нашел одну из могил на территории частного дома. Рядом лежит кусок картона с надписью (табличку, вероятно, сделали местные): «Здесь похоронен рус. оккупант Намчал Артыш Оолович, 22.07.1998, Республика Тыва».

Из-под земли достают каску, вскоре — бронежилет. Капитан находит среди вещей карточку российского банка.

«Нам важны не только карточки, нам важны любые вещи, по которым мы можем идентифицировать это тело и принадлежность к Российской Федерации», — говорит Иванников.

Еще два тела обнаружили в канализационном колодце. Сверху трупы засыпаны песком.

Из колодца извлекли тела танкистов — на форме видны соответствующие нашивки. Трупы из полутораметровой глубины вытягивают веревками, это длится около часа. У одного из россиян связаны за спиной руки и огнестрельное ранение головы. Иванников говорит, что оккупанты могли убить своих солдат за попытку дезертирства или отказ идти в бой.

Три белых мешка с останками россиян грузят в карету быстрой. Уже в морге эксперты опишут тела, попытаются установить точную причину смерти и примут образцы генетического материала для дальнейших сравнений по запросу российской стороны.

Три дня спустя работы в Малой Рогани украинские военные провели эксгумацию 12 убитых оккупантов. Их могут обменять как на погибших украинских военных, так и на попавших в плен живых.



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