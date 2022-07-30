Под Харьковом на противотанковой мине подорвался комбайн — ГСЧС

30 июля, 18:20
В Ольховке на противотанковой мине подорвался комбайн (Фото:ГСЧС)

В Ольховке на противотанковой мине подорвался комбайн (Фото:ГСЧС)

В поле у села Ольховка Харьковской области во время проведения сельхозработ на противотанковой мине подорвался комбайн. Водитель госпитализирован.

Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Службу спасения в 13:21 субботы, 30 июля.

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Отмечается, что в результате взрыва пострадал комбайнер, мужчина 1978 г. р. Он госпитализирован.

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Также в результате взрыва комбайн и стерня загорелись. К месту происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар.

Саперы ГСЧС обследовали прилегающую территорию. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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На прошлой неделе в поле на окраине Харькова на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва 40-летний тракторист погиб.

Спасатели призывают аграриев быть внимательными и помнить об опасности.

«Часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за проведения активных боевых действий остается не обследованной на предмет наличия неразорвавшихся боеприпасов», — отмечают в ГСЧС.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Харьковская область Харьков ГСЧС Сельское хозяйство Противотанковая мина Война России против Украины

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