Под Харьковом на противотанковой мине подорвался комбайн — ГСЧС
В Ольховке на противотанковой мине подорвался комбайн (Фото:ГСЧС)
В поле у села Ольховка Харьковской области во время проведения сельхозработ на противотанковой мине подорвался комбайн. Водитель госпитализирован.
Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Службу спасения в 13:21 субботы, 30 июля.
Отмечается, что в результате взрыва пострадал комбайнер, мужчина 1978 г. р. Он госпитализирован.
Также в результате взрыва комбайн и стерня загорелись. К месту происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар.
Саперы ГСЧС обследовали прилегающую территорию. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.
На прошлой неделе в поле на окраине Харькова на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва 40-летний тракторист погиб.
Спасатели призывают аграриев быть внимательными и помнить об опасности.
«Часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за проведения активных боевых действий остается не обследованной на предмет наличия неразорвавшихся боеприпасов», — отмечают в ГСЧС.
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