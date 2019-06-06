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Под домом Порошенко активисты жгли файеры и шины

Сегодня, 18:15
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Под домом Порошенко активисты жгли файеры и шины - фото

Cкриншот видео KВ •/Youtube

Активисты жгли шины и файеры возле дома экс-президента в Козине

В четверг, 6 июня, несколько десятков молодых людей жгли шины и дымовые шашки под дом пятого президента Петра Порошенко и домом экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в Козине под Киевом.

Эту информацию Украинской правде подтвердил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

«Жгли шины и файеры возле дома экс-президента сегодня в Козине. Сейчас у дома Гладковского собираются», — сказал Жукович.

Представитель полиции добавил, что задержаний не проводилось, уголовных производств также пока нет, так как обращений от граждан о повреждении имущества или о совершении каких-то серьезных хулиганских действий пока не поступало.

«Если и будут, то о мелких хулиганских действиях, но это административные нарушения», — сказал Жукович.

В соцсетях сообщают, что участники акции требовали ареста экс-президента и Гладковского из-за «причастности к хищениям в Укроборонпроме».

Теги:   Олег Гладковский Петр Порошенко Киевская область

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