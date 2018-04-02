Под Днепром 30 хулиганов задержали поезд на 22 минуты, чтобы нанести граффити

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Хулиганы, вынудившие машиниста остановить почти на полчаса электричку под Днепром. Ремонт обойдется УЗ в 200 тыс. грн
Фото: dp.informator.ua

Хулиганы, вынудившие машиниста остановить почти на полчаса электричку под Днепром. Ремонт обойдется УЗ в 200 тыс. грн

В воскресенье, 1 апреля, группа неизвестных в балаклавах остановила электричку Днепр – Баловка на платформе 52-ой километр и вынудили машиниста простоять, пока они не разрисуют все шесть вагонов.

Как сказано в сообщении Укрзализныци, вынужденная стоянка 1 апреля продолжалась 22 минуты а на станцию Баловка электричка прибыла с опозданием на 19 минут.

Изданию Информатор удалось взять комментарий у машиниста. По его оценкам, в состав группы входило порядка 25-30 человек. Также очевидцы сняли на видео действия хулиганов.

Реставрация внешнего вида поездов обойдется УЗ в около 200 тысяч гривен. Про возмутительный факт несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу Приднепровской железной дороги сообщили в полицию.

Напомним, 7 августа на платформе станции им. Георгия Кирпы около 50 подростков, задействовав стоп-кран, на 25 минут задержали электропоезд Гребенка - Киев, чтобы разрисовать его вагоны граффити.

Это не единственный случай хулиганства в поездах. Так, 7 января в 17:27 на остановочной платформе Протасов Яр перегона Киев-Товарный–Киев-Московский во время отправления пригородного поезда Киев-Яготин, двое мужчин, которые пытались нарисовать граффити на поезде, избили ногами помощника машиниста, сделавшего им замечание.

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