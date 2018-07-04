04 июля 2018, среда

Под Черниговом в результате лобового столкновения погибли три человека, еще трое пострадали

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В ДТП в пригороде Чернигова погибли три человека
Фото: полиция

В ДТП в пригороде Чернигова погибли три человека

Утром в среду, 4 июля, в результате ДТП возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова погибли три человека, еще трое получили травмы.

В местной полиции сообщили, что легковой автомобиль Geely допустил лобовое столкновение с автомобилем Газель, который двигался в сторону Чернигова.

В результате на месте ДТП погибли водитель и две пассажирки Geely. Еще одну пассажирку Geely, водителя и пассажира микроавтобуса госпитализировали в больницу.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Напомним, что 2 июля на трассе Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове