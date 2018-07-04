Под Черниговом в результате лобового столкновения погибли три человека, еще трое пострадали

В ДТП в пригороде Чернигова погибли три человека

Утром в среду, 4 июля, в результате ДТП возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова погибли три человека, еще трое получили травмы.

В местной полиции сообщили, что легковой автомобиль Geely допустил лобовое столкновение с автомобилем Газель, который двигался в сторону Чернигова.

В результате на месте ДТП погибли водитель и две пассажирки Geely. Еще одну пассажирку Geely, водителя и пассажира микроавтобуса госпитализировали в больницу.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Напомним, что 2 июля на трассе Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса.